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群馬県のニュース

農業担う若者支援　勢多農高ＯＢが基金創設 

更新日時：2017年5月24日(水) AM 11:00
　群馬県農業の活性化につなげようと、勢多農林高の卒業生有志が今月、就農を目指す若者らを支援するための基金を創設した。

　奨励金や補助金の給付をはじめとする育成事業に取り組み、後継者不足などの課題を抱える本県農業の担い手確保や競争力強化を目指す。
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