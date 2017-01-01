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群馬県のニュース

プログラミング小中学生に講座　中央カレッジグループ 

更新日時：2017年7月9日(日) AM 06:00
　2020年度に計画される小学校でのプログラミング教育導入を見据え、群馬県内で専門学校などを運営する中央カレッジグループ（前橋市）は小中学生を対象にしたプログラミング講座を開設する。

　15日にプレ講座が開講。学校現場での導入に先駆けて、子どもたちにプログラミングの基礎や面白さを知ってもらう。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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