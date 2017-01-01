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群馬県のニュース

「笠懸の武技」迫力に歓声　みどり 

更新日時：2017年10月9日(月) AM 06:00
　馬上から矢を放つ「笠懸の武技」が８日、群馬県みどり市のヒマワリ畑で行われ、狩装束を身に着けた射手が的を射抜き、詰め掛けた観衆から歓声が上がった＝写真

　幅1.6メートル、長さ190メートルの馬場を疾走し、45センチ角の的を射抜くと大きな拍手が送られた。
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