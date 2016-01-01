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群馬県のニュース

ツリー点灯　一足早いクリスマス　高崎 

更新日時：2016年11月4日(金) AM 11:00
　クリスマスツリーの点灯式とハンドベルのコンサートが３日、群馬県高崎市棟高町のイオンモール高崎で行われた。

　買い物客が一足早くクリスマス気分を味わった＝写真。
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