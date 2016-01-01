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群馬県のニュース

宝くじ詐欺に注意を　年末ジャンボ発売 前橋で啓発活動 

更新日時：2016年11月25日(金) AM 06:00
　年末ジャンボ宝くじの発売に合わせ、みずほ銀行前橋支店は24日、前橋市本町の同支店前で通行人らに「宝くじの当せん番号を教える」などとかたる詐欺への注意を呼び掛けた＝写真。
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