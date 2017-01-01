文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

神流湖産アユ生かそう　養殖、加工品開発へ万場高や漁協が組織 

更新日時：2017年1月25日(水) AM 11:00
　神流湖と神流川で一生を過ごす「陸封アユ」でにぎわいを創出しようと、地域住民や漁協、行政でつくる「神流湖産アユ活用会議」が24日発足した。

　特産品としてＰＲし、加工品の開発や養殖を通じて、過疎化が進む湖周辺の活性化を目指す。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ