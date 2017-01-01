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群馬県のニュース

幅広い世代　優雅にバレエ舞う　前橋 

更新日時：2017年5月5日(金) AM 11:00
　前橋、高崎両市に拠点を持つバレエ教室「ＹＵＫＩ　ＢＡＬＬＥＴ（ユキバレエ）」（平井有紀代表）の発表会が４日、昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）で開かれた。

　幼児から成人までの生徒約100人が、華麗なステージで来場者を魅了した＝写真。
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