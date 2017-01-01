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群馬県のニュース

卒アル展示し最後の文化祭　中之条高 

更新日時：2017年10月15日(日) AM 11:00
　来年４月に吾妻高との統合を迎える中之条高（鎌田幸生校長）の最後の文化祭「中高祭　有終完美―１１８周年刻もうラストの１ページ―」が14日、中之条町の同校で開かれ、生徒たちの多彩な出し物が来場者を楽しませた＝写真
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