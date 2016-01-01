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群馬県のニュース

前橋中心街でビール祭り　２日まで 

更新日時：2016年10月1日(土) AM 06:00
　ドイツのビール祭りにちなんだ「前橋オクトーバーフェスト２０１６」が30日、群馬県前橋市千代田町の中央イベント広場で始まり、来場者がビール片手に盛り上がった。

　２日まで開かれる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

ビールやおつまみを味わう来場者

 

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