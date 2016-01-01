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群馬県のニュース

万が一に備えて合気道の護身術　高崎 

更新日時：2016年11月1日(火) AM 06:00
　合気道の護身術体験と演武会が30日、群馬県高崎市石原町の市武道館で開かれた。

　市内外の子どもから大人までが稽古の成果を披露したほか、護身術体験には保護者や一般市民らも参加し、万が一の際に身を守る方法を学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

合気道による護身術を学ぶ参加者

 

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