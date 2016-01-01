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群馬県のニュース

特定最低賃金16円引き上げ　群馬労働局 

更新日時：2016年11月26日(土) PM 03:00
　群馬労働局は24日、群馬地方最低賃金審議会（会長・河藤佳彦高崎経済大教授）から答申を受けた製造関連４業種の県特定最低賃金について、12月24日からそれぞれ16円引き上げると発表した。

　製鋼・鉄素形材が857円、一般機械器具846円、電気機械器具845円、輸送用機械器具846円とする。
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