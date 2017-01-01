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群馬県のニュース

高崎市が集団検診にタクシー代　旧町村部の受診促進 

更新日時：2017年1月15日(日) AM 11:00
　高崎市は新年度、集団検診会場が少ない旧町村部に住む70歳以上を対象に、会場までのタクシー料金を補助する制度を始める。

　自力で行くことが難しい高齢者の交通手段を確保して受診を促し、健康寿命の延伸につなげる。
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