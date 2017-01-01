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群馬県のニュース

【速報】県竜巻注意情報を発表　前橋地方気象台 

更新日時：2017年7月5日(水) PM 06:00
　前橋地方気象台は５日午後６時６分、県竜巻注意情報を発表した。、県南部で竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になったとしている。

　気象台は雷や風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合は建物に移動をしたり、落雷や急な大雨降ひょうに注意したりするなどの注意を呼び掛けている。
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