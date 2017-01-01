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静かに浮いて待って 伊勢崎・あずま小で着衣泳実習
更新日時：2017年7月8日(土) AM 06:00
水の事故から身を守る方法を学んでもらおうと、群馬県の伊勢崎あずま小（木暮政美校長）は７日、同校で着衣水泳実習を開き、４年生約90人が水に落ちた時の対応を学んだ＝
写真
。
一般社団法人水難学会の認定を受けた５人が講師を務めた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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