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群馬県のニュース

静かに浮いて待って　伊勢崎・あずま小で着衣泳実習 

更新日時：2017年7月8日(土) AM 06:00
　水の事故から身を守る方法を学んでもらおうと、群馬県の伊勢崎あずま小（木暮政美校長）は７日、同校で着衣水泳実習を開き、４年生約90人が水に落ちた時の対応を学んだ＝写真

　一般社団法人水難学会の認定を受けた５人が講師を務めた。
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