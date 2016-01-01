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群馬県のニュース

小暮容疑者の情報を　旧群馬町一家殺害で県警呼び掛け　高崎 

更新日時：2016年11月2日(水) AM 11:00
　群馬県警は１日、指名手配被疑者捜査強化月間の初日に合わせ、1998年１月に旧群馬町（現高崎市）で起きた一家３人殺人事件で指名手配中の小暮洋史容疑者（47）の情報提供をＪＲ高崎駅で呼び掛けた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

情報提供を呼び掛ける捜査員

 

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