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群馬県のニュース

特産地でNegicco公演　場内ネギで彩られ　下仁田 

更新日時：2016年11月6日(日) AM 06:00
　新潟県を中心に活動するアイドルグループ「Negicco」が５日、ネギの特産地、群馬県下仁田町の町文化ホールで初公演を行った＝写真。

　舞台には町で収穫したネギ30本が飾られ、県内外から訪れた約300人がネギ型のペンライトを手に歌と踊りを楽しんだ。
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