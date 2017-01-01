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群馬県のニュース

高血圧の予防にシロタ株が効果　中之条町の高齢者調査 

更新日時：2017年1月9日(月) AM 11:00
　中之条町の高齢者を対象にした調査で、乳酸菌「ラクトバチルス　カゼイ　シロタ株」を含む乳製品を週３回以上摂取すると高血圧予防の効果があることが確認されたとの研究結果を、同町出身で東京都健康長寿医療センター研究所の青柳幸利専門副部長らが発表した。
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