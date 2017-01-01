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群馬県のニュース

長いせりふ堂々と　子ども歌舞伎　みどり　 

更新日時：2017年2月6日(月) AM 11:00
　ながめ子ども歌舞伎公演（県教育文化事業団主催）が５日、群馬県みどり市大間々町のながめ余興場で開かれた。

　同事業団の体験教室で歌舞伎を学んだ子どもたちと「渋川子ども歌舞伎」メンバー計23人が、着物姿で舞台に立ち堂々と演じた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

「白浪五人男」を演じる子どもたち

 

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