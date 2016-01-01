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群馬県のニュース

次期参院選で民進県総支部　堀越氏　再擁立へ 

更新日時：2016年11月1日(火) AM 11:00
　民進党県総支部は31日、前橋市内で常任幹事会を開き、７月の参院選に党公認で立候補し、落選した堀越啓仁（けいにん）氏（36）＝玉村町＝を２０１９年夏に予定される参院選の群馬選挙区に再度擁立する方針を決めた。
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堀越啓仁氏

 

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