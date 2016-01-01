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群馬県のニュース

平安装束「すてき」　前橋城東小90周年で公開講座 

更新日時：2016年11月10日(木) AM 06:00
　前橋城東小（倉林正校長）の創立90周年を記念した公開講座「平安文学を体感しよう」が９日、同校で開かれた。

　５、６年生と地域住民計100人が、華やかな衣装を通して平安朝の文化に触れた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

平安朝の衣装に袖を通して喜ぶ児童

 

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