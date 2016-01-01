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群馬県のニュース

飼料米　作付け３倍　二毛作地域、転作進む 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 06:00
　2016年産の飼料用米の群馬県内の作付面積は1844ヘクタールに上り、国の補助制度が拡充された２年前と比べて３倍近く広がったことが、11日までに分かった。

　県によると、主食用のコメに対する国の生産調整（減反）の廃止が18年度に迫る中、米麦二毛作に取り組む平たん地域を中心に、飼料用米への転作が急速に進んでいる。
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