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群馬県のニュース

猫も描いた巨大涅槃図　４年ぶり公開　渋川・真光寺 

更新日時：2017年2月15日(水) AM 11:00
　群馬県渋川市の真光寺（都筑玄澄住職）は15日、市指定重要文化財の涅槃（ねはん）図を、同寺で４年ぶりに一般公開する。14日は涅槃図を本堂に飾り付けた。

　公開は午前10時～午後３時。問い合わせは同寺（電話0279・23・5152）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

４年ぶりに一般公開される涅槃図

 

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