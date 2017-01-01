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猫も描いた巨大涅槃図 ４年ぶり公開 渋川・真光寺
更新日時：2017年2月15日(水) AM 11:00
群馬県渋川市の真光寺（都筑玄澄住職）は15日、市指定重要文化財の涅槃（ねはん）図を、同寺で４年ぶりに一般公開する。14日は涅槃図を本堂に飾り付けた。
公開は午前10時～午後３時。問い合わせは同寺（電話0279・23・5152）へ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
４年ぶりに一般公開される涅槃図
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