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群馬県のニュース

駅や施設にプランター　大間々高インターアクト部 

更新日時：2017年6月27日(火) AM 06:00
　群馬県みどり市の大間々高インターアクト部（荻原秋香部長）の３年生６人が26日、市内のわたらせ渓谷鉄道大間々駅、上毛電鉄と東武が共用する赤城駅、社会福祉法人「希望の家」にマリーゴールドを植えたプランターを10個ずつ贈った＝写真

　部員が気持ちを込めて育て、オレンジと黄色の花を咲かせた。
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