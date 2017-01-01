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群馬県のニュース

《秋季高校野球》関東大会かけ準決勝　関学vs藤中　健大vs桐一　携帯サイトで速報 

更新日時：2017年9月30日(土) AM 09:00
　30日の秋季関東高校野球群馬県予選はいよいよ準決勝。関学附vs藤岡中央、健大高崎vs桐生第一の勝者が関東大会に進出します。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」（課金制、月額300円＋税）に経過を掲載します。

▼じょうもばいるトップページはこちら
http://nm.jomo-news.co.jp/
（スマホ、タブレット、携帯電話用です。ＰＣからは案内ページにリンクします）

▼準々決勝までの勝ち上がり表はこちら
http://www.jomo-news.co.jp/ns/hsb/tm_p.html?sc=17flG
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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