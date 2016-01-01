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群馬県のニュース

台風きょう30日最接近か　気象台　２４時間雨量１５０ミリも 

更新日時：2016年8月30日(火) AM 06:00
　強い台風10号は29日、日本列島の南海上を北寄りに進んだ。暴風域を伴ったまま30日夕にも東北に接近し、上陸する恐れがある。本県には30日昼前後に最接近する見通し。

　局地的に猛烈な雨が降り、非常に強い風が吹くとして気象庁が土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒を呼び掛けている
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