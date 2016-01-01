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群馬県のニュース

群馬県内繭生産45.8トン　ほぼ前年並み確保 

更新日時：2016年12月2日(金) AM 11:00
　本年度の群馬県内の繭生産量は前年度比1.6トン減の45.8トンだったことが１日、県のまとめで分かった。

　９月の長雨で蚕病が多発し、晩秋蚕期に大きく減収したものの、他の蚕期で健闘し、ほぼ前年並みを確保した形。
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