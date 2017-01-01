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群馬県のニュース

洞穴内に浮かぶ不動明王立像　渋川・不動寺で御開帳 

更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:00
　群馬県渋川市赤城町宮田の不動寺で28日、縁日が開かれ、境内の洞穴内に安置された国指定重要文化財「石造不動明王立像」が公開された。年に１度の御開帳を見逃すまいと、大勢の人が詰め掛けた。

　ほの暗い洞穴に入った参拝者はろうそくの明かりに浮かび上がった像に手を合わせていた＝写真
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