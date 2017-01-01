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群馬県のニュース

施設巣立つ高校生にエール　「タイガーマスク」河村さん 

更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:00
　漫画の主人公を名乗り、児童養護施設に贈り物を届ける「タイガーマスク運動」の先駆けとなった前橋市の会社員、河村正剛さんが28日、群馬県伊勢崎市内の結婚式場で講演した。

　県内の児童養護施設など９施設を今春巣立つ高校生らに「支援してくれる人がいることを信じて生活してほしい」とエールを送った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

活動への思いを語る河村さん

 

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