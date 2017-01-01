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群馬県のニュース

“いいね！”最多は坂主さん　桐生の魅力 写真で投稿 

更新日時：2017年5月26日(金) AM 06:00
　桐生の魅力を写真で発信する「桐生のココ好き」写真投稿事業（桐生観光協会主催）の第１回表彰式が24日夜、群馬県の桐生市市民文化会館で開かれた。

　同協会のフェイスブックへの掲載数と、閲覧者からの賛意「いいね」が最も多かった同市錦町の公務員、坂主樹哉さん（30）に賞状が贈られた＝写真
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

坂主さんの作品

 

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