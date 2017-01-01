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群馬県のニュース

群馬大の堀田さん 全国写真展入選　医学生５枚組で活写 

更新日時：2017年6月10日(土) AM 06:00
　群馬大医学部６年の堀田朋希さん（30）が、日本リアリズム写真集団が主催する第42回全国公募写真展のヤング部門で入選した。

　「試練、ともに」と題した５枚組の作品は医師国家試験に臨む医学部生の表情を捉えた。

　他の入賞作とともに、13日まで東京・上野の都美術館で展示されている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

全国公募写真展で入選した堀田さん

 

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