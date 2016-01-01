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群馬県のニュース

人柄や食 高崎の魅力　都内で絲山秋子さんがＰＲ 

更新日時：2016年10月29日(土) AM 11:00
　群馬県高崎市をＰＲする「高崎交流会」（実行委員会など主催）が28日、東京・大手町の交流スペースで開かれ、市内在住の芥川賞作家、絲山秋子さんが日常生活を通して魅力を語った。

　近くの丸ビルで同日から始まった「高崎博覧会」の連携事業として初めて企画された。博覧会は30日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

高崎の魅力を語る絲山さん（右）

 

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