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群馬県のニュース

アリスの世界を４万球のイルミで　中之条中心部 

更新日時：2016年11月11日(金) AM 06:00
　群馬県中之条町のふるさと交流センターつむじで、イルミネーション「つむじの国のアリス」が開催されている。童話「不思議の国のアリス」の世界をイメージして飾り付けた電球約４万個の明かりが、訪れる住民らを楽しませている＝写真。

　来年１月３日まで。点灯時間は午後５～９時。
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