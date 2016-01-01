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群馬県のニュース

県立女子大ゼミ最優秀　企業魅力発掘プロジェクト 

更新日時：2016年11月15日(火) AM 11:00
　大学生が新しい商品やサービスを提案する「まえばし企業魅力発掘プロジェクト」（前橋市主催）の発表会が14日、群馬県前橋市の前橋商工会議所会館で開かれた。

　県内５大学の８チームが参加し、電池なしで光る防災グッズを考えた県立女子大の社会デザイン論ゼミナールが最優秀賞に選ばれた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

発表する県立女子大のチーム

 

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