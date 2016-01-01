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群馬県のニュース

ひがきホテル事業停止　50人解雇　水上温泉 

更新日時：2016年11月23日(水) AM 06:00
　水上温泉のひがきホテル（群馬県みなかみ町湯原、日垣雄亮社長）が事業を停止したことが22日、分かった。負債額は不明。

　21日付で全従業員約50人を解雇した。近く、破産を申し立て、廃業する見込み
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