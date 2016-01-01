文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
ひがきホテル事業停止 50人解雇 水上温泉
更新日時：2016年11月23日(水) AM 06:00
水上温泉のひがきホテル（群馬県みなかみ町湯原、日垣雄亮社長）が事業を停止したことが22日、分かった。負債額は不明。
21日付で全従業員約50人を解雇した。近く、破産を申し立て、廃業する見込み
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
９人制バレー女子 サンデン Ｖ９チャンプ初参戦
「後継」か「刷新」か 下仁田町長選告示 ２新人一騎打ち
明るく染まる300本の紅葉 桐生・崇禅寺
「旧多野会館 保存活用を」 建築学会関東支部
副議長が辞職意向 「２度の修正で責任」 高崎市議会 政活費問題
県産地粉使いおっきりこみ セブン―イレブン 25日発売
ひがきホテル事業停止 50人解雇 水上温泉
座繰りで絹文化理解 伊勢崎赤堀小 伝道師協会が講座
群馬県のニュース 週間ランキング
トラックと衝突し死亡 軽乗用車の68･･･
消え行く給食のうどん… 粉食文化･･･
「キングオブパスタ」Gru初制覇 も･･･
群馬県内最大級アリーナお目見え ･･･
体の輪郭残る馬骨 古墳時代、繁殖･･･
不破聖衣来・高崎大類中 ジュニア･･･
春高バレー群馬県予選 男子伊勢崎･･･
前橋ゆかりの４大名 井田ヒロトさ･･･
太田の木部真里さんに栄冠 ミス・･･･
地上26階建て 20年度完成へ 前橋駅･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信