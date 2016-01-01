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群馬県のニュース

小中学生 銘仙で初詣「誇らしい」　あすまで伊勢崎 

更新日時：2017年1月8日(日) AM 06:00
　群馬県の伊勢崎銘仙の着付け体験「銘仙を着て初もうで」（伊勢崎市観光物産協会主催）が７日、同市曲輪町のいせさき明治館で開かれ、小中学生６人が着物姿で近くの伊勢崎神社に参拝した＝写真。

　着付け体験は８、９の両日も行う。予約と問い合わせは同館（電話0270-40-6885）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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