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群馬県のニュース

《上州百景～一本桜》闇に浮かぶ巨木　針山の天王ザクラ 

更新日時：2017年5月7日(日) AM 06:00
　日没後のダークブルーの空を背景に、ライトアップされたサクラの巨木が浮かび上がる。

　群馬県片品村針山に立つ樹齢300年の県指定天然記念物「針山の天王ザクラ」が見ごろを迎え、大勢の花見客でにぎわっている。
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