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群馬県のニュース

392件　労働相談６年ぶり増　電通問題で関心 

更新日時：2017年5月16日(火) AM 11:00
　職場環境や働き方への関心が群馬県内で高まっている。

　2016年に連合群馬（前橋市）に寄せられた労働相談は前年比63件増の392件で、６年ぶりに前年を上回った。電通社員の過労自殺問題などを受け、自分の置かれた状況に疑問を持つ人が増えたことが背景にあるようだ。
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