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群馬大、運営改善の達成最低 国立大評価委 10～15年度
更新日時：2017年6月7日(水) AM 06:00
文部科学省の国立大学法人評価委員会（評価委）は６日、国立大などが立てた運営や研究に関する中期目標・計画に対し、第２期目標期間である2010～15年度の達成状況を公表した。
群馬大は医学部附属病院の手術死問題が影響し、業務運営の改善・効率化で「重大な改善事項がある」と５段階の最低評価を受けた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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