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群馬県のニュース

１人親家庭対象　日帰りキャンプ　赤城青少年交流の家 

更新日時：2017年6月17日(土) AM 11:00
　前橋市の国立赤城青少年交流の家は来月から、母子家庭や父子家庭を対象にした日帰りキャンプ事業を始める。

　自然体験と学習支援、子ども食堂の要素を盛り込んだ内容で、本年度中に計10回開く予定。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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