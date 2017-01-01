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１人親家庭対象 日帰りキャンプ 赤城青少年交流の家
更新日時：2017年6月17日(土) AM 11:00
前橋市の国立赤城青少年交流の家は来月から、母子家庭や父子家庭を対象にした日帰りキャンプ事業を始める。
自然体験と学習支援、子ども食堂の要素を盛り込んだ内容で、本年度中に計10回開く予定。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
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