文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

県産キク、バラで県民ホール彩る 

更新日時：2016年11月16日(水) AM 06:00
　「花文化の新時代」と銘打ったフラワーアレンジメントの展示会が15日、県庁県民ホールで始まった。県産のキクやバラなどを使った色彩豊かな８点を紹介している＝写真。16日まで。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。


※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ