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「おせち」予約 早くも人気 高崎高島屋
更新日時：2016年11月17日(木) AM 06:00
おせち料理の予約販売が本格化してきた。高崎市旭町の高崎高島屋６階の特設コーナーには多彩なサンプルが並び、多くの買い物客が品定めに訪れている＝写真。
※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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