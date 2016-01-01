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群馬県のニュース

「おせち」予約　早くも人気　高崎高島屋 

更新日時：2016年11月17日(木) AM 06:00
　おせち料理の予約販売が本格化してきた。高崎市旭町の高崎高島屋６階の特設コーナーには多彩なサンプルが並び、多くの買い物客が品定めに訪れている＝写真。

　　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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