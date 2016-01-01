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群馬県のニュース

鳥インフル　県内厳戒　鶏舎周辺の消毒徹底 

更新日時：2016年12月1日(木) AM 11:00
　新潟、青森両県で鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受け、群馬県内の関係者が警戒を強めている。

　養鶏業者は鶏舎周辺の消毒を徹底し、野生動物が入り込まないかを確認。関係機関は注意を呼び掛けている。
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