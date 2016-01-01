文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

児童がＡＬＴと餅つき体験　富岡 

更新日時：2016年12月11日(日) AM 06:00
　昔ながらの日本文化を外国人と共に体験するイベントが10日、群馬県富岡市の黒岩公民館で開かれた。

　近くの富岡黒岩小の児童約40人が、市内の小中学校で外国語指導助手（ＡＬＴ）を務めるジェシー・ブリットーさんと餅つきや昔遊びを楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

餅をつく児童

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ