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群馬県のニュース

働く世代の群馬県民　こづかい月平均３万2450円　 

更新日時：2017年1月10日(火) AM 06:00
◎全国４位、保険会社調査
　働く世代の群馬県民の「おこづかい」は月平均３万2450円で、全国平均を約５千円上回って都道府県別で４番目に多かったことが９日までに、20～59歳を対象とした大手保険会社の調査で分かった。

　「現在の貯蓄額」は全国平均より193万円多い672万円で６番目だった。
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