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群馬県のニュース

日航機墜落事故の霊供養　宗派超え三十三回忌　来月、藤岡 

更新日時：2017年6月17日(土) AM 11:00
　１９８５年に上野村・御巣鷹の尾根で発生した日航ジャンボ機墜落事故の三十三回忌慰霊法要が７月21日、藤岡市藤岡の光徳寺で開かれる。

　県内の仏教団体が宗派を超えて実施委員会を組織し、犠牲になった５２０人を供養する。
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