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群馬県のニュース

餅詰まらせた高齢者３人搬送　正月の県内 

更新日時：2017年1月3日(火) AM 06:00
　県内で１、２の両日、高齢者が餅を喉に詰まらせる事故が相次いだ。各消防本部によると、２日午後９時までに３人が病院に救急搬送された。

　いずれも命に別条はないという。
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