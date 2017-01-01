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群馬県のニュース

「体験談や資料の収集を」　カスリーン台風70年で講演 

更新日時：2017年7月20日(木) AM 06:00
　群馬県で死者・行方不明者699人を出した1947年のカスリーン台風を振り返る講演会（県河川協会主催）が19日、前橋市の県公社総合ビルで開かれた。

　群馬大大学院教授の清水義彦さんが被害の大きさを伝え、住民一人一人の備えが重要だと呼び掛けた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

被害を説明する清水さん

 

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