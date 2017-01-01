文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

来春の花粉飛散平年の３割ほど　気象情報会社が予想 

更新日時：2017年10月22日(日) AM 11:00
　気象情報会社「ウェザーニューズ」（千葉市）は21日までに、来春の花粉飛散量の予想を発表した。

　今夏の日照不足により、東日本を中心に平年を下回る地域が多く、本県は平年の３割ほどの飛散量としている。同社は「風の強い日や雨上がりの晴天時は花粉が飛散しやすい。症状が重い人は油断せずに対策を」としている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ