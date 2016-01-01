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群馬県のニュース

中小私鉄フェア　撮り鉄や乗車体験　前橋 

更新日時：2016年10月24日(月) AM 11:00
　「頑張るぐんまの中小私鉄フェア２０１６」（中小私鉄等連携会議主催）が23日、前橋市茂木町の上毛電鉄大胡電車庫で開かれた。

　大勢の鉄道ファンらが詰めかけ、写真撮影や乗車体験を楽しんだ＝写真。
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