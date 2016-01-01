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中小私鉄フェア 撮り鉄や乗車体験 前橋
更新日時：2016年10月24日(月) AM 11:00
「頑張るぐんまの中小私鉄フェア２０１６」（中小私鉄等連携会議主催）が23日、前橋市茂木町の上毛電鉄大胡電車庫で開かれた。
大勢の鉄道ファンらが詰めかけ、写真撮影や乗車体験を楽しんだ＝写真。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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