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群馬県のニュース

出土品から地元学ぶ　前橋国際大と総社公民館 

更新日時：2017年2月12日(日) AM 09:00
　群馬県の前橋市総社公民館と共愛学園前橋国際大は11日、同公民館で地域連携講座「総社の原始・古代・中世」の初回講座を開いた。

　地域住民ら150人が３月４日まで、全４回の講義で地元の歴史を学ぶ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

解説員から説明を受ける参加者

 

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